Motorsport : Durch die virtuelle Grüne Hölle

Die Grüne Hölle digital: Am Sonntag wird bereits die dritte Saison gestartet. Foto: Jürgen C. Braun/Picasa

NÜRBURGRING Der E-Sport boomt immer mehr: Am Sonntag beginnt bereits die dritte Saison der digitalen Nürburgring-Lang­streckenserie.

Der sogenannte E-Sport (elektronischer Sport), also Meisterschaften und Wettbewerbe mit Computerspielen, boomt immer mehr. Nicht nur die großen deutschen Fußballclubs haben mittlerweile eigene Mannschaften die ihre Titelkämpfe untereinander austragen mit riesigen Fangemeinden an der Basis. Längst gibt es sogenannte „E-Profis“, also Spieler, die Tag für Tag an der Spielkonsole ihre Fingerfertigkeiten bis zur Perfektion üben und davon nicht schlecht leben können.