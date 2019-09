In Hockenheim : Ehemaliger Formel 1-Weltmeister Button kündigt DTM-Start an

Ehemaliger Formel 1-Weltmeister Button kündigt DTM-Start an

In Hockenheim

Jenson Button möchte gerne in der DTM starten. Foto: Claude Paris/AP.

Berlin Der frühere Formel 1-Weltmeister Jenson Button hat seinen Start beim diesjährigen Finale des Deutschen Tourenwagen Masters angekündigt.

„Ich werde in der DTM auf dem Hockenheimring am 5. und 6. Oktober fahren“, twitterte der Weltmeister von 2009. Von der DTM kam noch keine offizielle Bestätigung, „dass wir hocherfreut waren, das von Jenson zu lesen, ist aber klar“, sagte ein DTM-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Chance auf einen Start von Button ist sehr hoch. Bei den beiden letzten Rennen in Hockenheim werden drei Autos der japanischen Super GT-Serie an den Start gehen. In der Super GT, die auf dem identischen Class 1-Reglement wie die DTM basiert, kämpfen Honda, Lexus und Nissan um den Titel. Button fährt dabei für Honda.