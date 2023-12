Persönliche Begegnungen mit Michael Schumacher Respekt, Distanz und Wertschätzung

Schumacher nutzte jedes scheinbar noch so unwichtige Detail, um sich und sein Team voranzubringen. Legendär die Geschichte seines ersten Formel-1-Sieges im Benetton 1992 in Spa-Francorchamps. Als er auf den Regenreifen des Teamkollegen Martin Brundle Blasenbildung erkannte, steuerte er die Box an, ließ Slicks aufziehen. Ein Schachzug, auf den die Konkurrenz viel zu spät reagierte und der ihm den ersten seiner insgesamt 91 Siege bescherte.