Motorsport 100 Jahre und mehr: Zeitreise auf der Rennstrecke

Das Wichtigste: Zwischen Kelberg-Zermüllen und Müllenbach ist die direkte Verbindung zur GP-Strecke wegen Bauarbeiten immer noch gesperrt. Die ausgewiesene Umleitung über Hünerbach, Reimerath, Welcherath ist zeitintensiv. Vor allem an einem solchen Mega-Wochenende, zumal die enge Ortsdurchfahrt in Welcherath auch noch per Ampelschaltung geregelt ist. Also Zeit und Nerven mitbringen.