Formel-1-Stars fahren auf der Nordschleife Formel 1 im rasenden Zeitraffer: Ein Brause-Spektakel vor voller Hütte

NÜRBURGRING · Wenn am Ring Zusatztribünen für ein Event aufgebaut werden, dann kündigen sich besondere Ereignisse an. So wie etwa bei der Rallye-Cross WM im Winter. Am Wochenende ist es wieder soweit, wenn bei einem vierstündigen Spektakel im Rahmen des Zwölf-Stunden-Rennens, dem Saison-Höhepunkt der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft, die Formel 1 zu Leben erwacht.

07.09.2023, 18:29 Uhr

Sebastian Vettel. Foto: dpa/James Gasperotti

Von Jürgen Braun

Mit Getöse, Glanz und Gloria. Und mit großen Namen.