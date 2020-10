Lewis Hamilton feiert in der Eifel seinen 91. Sieg: Damit ist der Brite mit Rekordsieger Michael Schumacher gleichgezogen. Hier hält Hamilton einen Schumi-Helm in den Händen – den bekam er von Mick Schumacher (rechts) überreicht. Foto: dpa/Bryn Lennon

NÜRBURGRING Der Formel-1-Weltmeister gewinnt auf dem Nürburgring, egalisiert eine Bestmarke und sammelt Sympathiepunkte.

Eigentlich hatte angesichts der immer sehr unsicheren Wetterlage in der Eifel, zwei ausgefallenen Trainingssitzungen am Freitag und so gut wie keinen Erfahrungswerten in punkto Reifen vieles auf ein möglicherweise turbulentes Rennen vor den 13 500 Fans auf den Tribünen hingedeutet. Doch bei zwar kalten (10 Grad), aber (fast) trockenen Bedingungen war die Messe schon nach dem Bottas-Ausfall nach gut einem Drittel des Rennens gelesen. An der Spitze hatte der Brite alles im Griff. Max Verstappen im Red Bull folgte in respektablem Abstand auf Position zwei.