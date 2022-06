Formel 1 : 3. Training: Vettel im Regen von Montréal auf Platz drei

Montréal Auf nasser Strecke ist Sebastian Vettel im dritten Freien Training zum Großen Preis von Kanada auf den dritten Platz gefahren.

Die beiden führen vor dem neunten Saisonrennen an diesem Sonntag (20.00 Uhr/Sky) in Montréal das Klassement an. Verstappen hat 150 Punkte, Perez kommt auf 129. Dritter ist Charles Leclerc mit 116 Zählern. Der 24 Jahre alte Ferrari-Pilot drehte im letzten Freien Training vor der Qualifikation gar keine Runde, er muss wegen des Einbaus neuer Motorenteile das Rennen ohnehin von der letzten Reihe aus in Angriff nehmen. Mit den neuen Teilen überschritt Ferrari die Anzahl der jeweils erlaubten.