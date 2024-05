Aktionen in Imola 30 Jahre nach Sennas Tod: Vettel ehrt die Formel-1-Legende

Der viermalige Weltmeister hat die Piloten der Königsklasse des Motorsports um Max Verstappen zu einem Streckenlauf am Abend (18.00 Uhr) auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari eingeladen. Sie treffen sich an der Start-Ziel-Linie des italienischen Kurses und halten in der Nähe des Ayrton-Senna-Denkmals in der Tamburello-Kurve für eine Schweigeminute inne.