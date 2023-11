Formel 1 54. Karrieresieg: Verstappen krönt Saison der Superlative

Auch am letzten Grand-Prix-Wochenende der Saison bewiesen Verstappen und Red Bull eindrücklich, warum sie nicht zu schlagen waren und auch in knapp 100 Tagen beim Saisonauftakt 2024 in Bahrain wieder als Favoriten antreten werden. Nur einmal in diesem Jahr gelang der Konkurrenz ein Sieg, in Singapur jubelte Ferrari dank Carlos Sainz. Zwei Rennen gewann Sergio Pérez im zweiten Red Bull, der Rest ging an Verstappen. Schon seit dem von ihm gar nicht geliebten Sprint am 7. Oktober in Katar steht er als Weltmeister fest, zum dritten Mal nacheinander.