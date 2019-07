Grand Prix in Melbourne : 70. Formel-1-Saison startet am 15. März 2020 in Australien

Auch 2020 wir die Formel-1-Saison in Australien starten. Foto: Andy Brownbill/AP.

Melbourne Die 70. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft startet am 15. März 2020 in Melbourne. Es wird zudem das 25. Jahr sein, in dem der Große Preis von Australien im Albert Park von Melbourne stattfindet. Das gab die Motorsport-Königsklasse bekannt.

