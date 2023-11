PS-Spektakel auf dem Strip Abflussrohr bremst Formel 1 in Las Vegas aus

Für die Formel 1 ist das ein verpatzter sportlicher Start in der Glücksspielmetropole. Der Grand Prix in Las Vegas ist das Prestigeprojekt des Rechteinhabers Liberty Media, mit dem man auf dem US-Markt weiter wachsen will. Normalerweise dauert das Auftakttraining eine Stunde. Das zweite Training ist für Freitag (9.00 Uhr MEZ) geplant. Das vorletzte Saisonrennen ist für Sonntag (7.00 Uhr MEZ/Sky) angesetzt.