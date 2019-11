Formel 1 : Alfa Romeo setzt weiter auf Giovinazzi

Fährt auch 2020 weiter für Alfa Romeo in der Formmel 1: Antonio Giovinazzi. Foto: Sebastian Gollnow/dpa.

Hinwil Formel-1-Pilot Antonio Giovinazzi fährt auch 2020 an der Seite von Routinier Kimi Räikkönen für den Rennstall Alfa Romeo. Der Vertrag mit dem 25 Jahre alten Italiener werde um ein weiteres Jahr verlängert, teilte das Team mit.

„Antonio hat sich als sehr schneller Fahrer gezeigt, auch neben so einem Gradmesser wie Kimi, und wir erwarten, dass er sich mit wachsender Erfahrung noch weiter entwickeln wird“, sagte Teamchef Frederic Vasseur.

Giovinazzi entstammt dem Ausbildungsprogramm von Ferrari, dem Motorenpartner von Alfa Romeo. Daher dürfte auch das Interesse der Scuderia an einer Weiterbeschäftigung ihres früheren Nachwuchspiloten eine Rolle gespielt haben. Zuletzt war auch darüber spekuliert worden, dass Michael Schumachers Sohn Mick bereits in der kommenden Saison das Alfa-Cockpit von Giovinazzi übernehmen könnte. Schumacher wird derzeit ebenfalls in der Ferrari-Akademie ausgebildet, seine Zukunft ist noch offen.