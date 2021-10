Weltmeister verstimmt : „Angsthasen“ bei Mercedes? Zitterrennen um die Formel-1-WM

Istanbul Eine umstrittene Mercedes-Strategie in Istanbul verärgert Lewis Hamilton. Kann ihn das den Titel kosten? Max Verstappen verlässt die Türkei wieder als WM-Spitzenreiter. Red Bull gerät aber ins Grübeln. Entscheiden im WM-Endspurt nur die Nerven?

„Ich bin jemand, der Risiken eingeht. Deshalb wollte ich es auch riskieren“, betonte Hamilton, der sich am Sonntag in der Schlussphase des Rennens auf Platz drei liegend der Anweisung des Kommandostands fügte und im Regen zum einzigen Reifenwechsel an die Box kam. „Meinem Bauchgefühl nach hätte ich draußen bleiben sollen“, klagte er. „Ich bin deshalb frustriert, nicht meinem Instinkt gefolgt zu sein.“

Abbauende Gummis und die Sorge vor einem Ausfall hatten die Strategen zum Handeln gezwungen. Hamilton wollte jedoch durchfahren, Platz fünf am Ende warf ihn sechs Punkte hinter den neuen WM-Spitzenreiter Verstappen zurück. „Lewis Hamilton hat die WM-Führung verloren, nachdem sein Mercedes-Team sich wie Angsthasen benommen und ihn zu einem sinnlosen Boxenstopp gerufen hat“, kritisierte die „Daily Mail“ in England und nannte es eine „verhängnisvolle Entscheidung mit all ihren möglichen Auswirkungen darauf, wer am Ende die Krone trägt“.