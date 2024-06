Formel 1 Antonellis Ausnahmegenehmigung: „Zukunft“ von Mercedes

Der Weg für Andrea Kimi Antonelli in die Formel 1 wäre schon jetzt frei. Der Weltverband des Motorsports hat einen Zusatz in seinem Regelwerk überholt. Die Fia kann demnach frühreifen Fahrern den Führerschein für die Königsklasse des Motorsports schon mit 17 Jahren ausstellen. Man kann diese Entscheidung als Ausnahmegenehmigung für das Wunderkind Antonelli aus dem Mercedes-Nachwuchsprogramm verstehen, das schon in dieser Saison sein Debüt in der Formel 1 geben könnte. Doch wann? Vielleicht sogar schon an diesem Wochenende in Barcelona? Und wenn ja: für welchen Rennstall?