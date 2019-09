Formel 1 : Ausfall in Sotschi: Vettels Ferrari stand unter Strom

Ausfall in Sotschi: Vettels Ferrari stand unter Strom

Sotschi Sebastian Vettels defekter Ferrari stand bei seinem Ausfall während des Großen Preises von Russland unter Strom.

„Wir wussten nicht ganz genau, wie der Zustand ist. Aus Sicherheitsgründen haben wir Sebastian deshalb dazu angewiesen, das Auto sofort abzustellen“, sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in Sotschi. Eigentlich sei die Situation für den viermaligen Formel-1-Weltmeister nicht besonders gefährlich, „aber wir wussten einfach nicht, was Sache ist, deshalb war es für uns sicherer“, sagte der Italiener in der Rennanalyse.