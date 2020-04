Großer Preis von Österreich : BBC: Formel 1 will am 5. Juli in Spielberg starten

BBC: Formel 1 will am 5. Juli in Spielberg starten

Auf dem Red Bull Ring in Österreich könnte die Formel 1 am 5. Juli in die Restsaison starten. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa.

Spielberg Die Formel 1 steuert nach der Corona-Zwangspause angeblich einen Saisonstart ohne Zuschauer in Österreich an.

Auf das Rennen in Spielberg am 5. Juli könnten dann zwei WM-Läufe vor leeren Rängen in Silverstone folgen, berichtete die BBC unter Berufung auf einen vorläufigen Plan der Rennserie. Die Formel-1-Spitzen hatten am Vortag in einer Video-Schalte über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten, Beschlüsse aber zunächst vertagt.