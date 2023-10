Formel 1 Bestrafter Hamilton wahrt Zuversicht: „Sehr ermutigend“

Doch aus Rückschlägen weiß Hamilton wie kaum ein anderer, Kraft zu ziehen. Schon zwei Wochen zuvor in Katar steckte der Routinier kurz im emotionalen Loch, als er selbst verschuldet am Start in den Silberpfeil von Teamkollege George Russell gerumpelt und ausgeschieden war. „Ich musste tief in mich gehen, um davon wieder zurückzukommen“, sagte Hamilton.