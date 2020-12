Formel 1 : Cockpit-Rückkehr von Hamilton in Abu Dhabi weiter möglich

Abu Dhabi Ein Start von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton beim Saisonfinale am 13. Dezember in Abu Dhabi ist weiter möglich.

Russell, der eigentlich Stammfahrer bei Williams ist, saß bei der offiziellen Medienrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten erneut in der Mercedes-Teamkleidung neben dem Finnen Valtteri Bottas vor den Kameras und beantwortete Fragen. Bereits am Freitag stehen in Abu Dhabi die ersten Trainingseinheiten auf dem Programm. Ob Hamilton teilnimmt, dürfte sich offenbar sehr kurzfristig entscheiden. Nach einem positiven Coronavirus-Test vor einer Woche musste sich Hamilton in Bahrain in Quarantäne begeben. In Abu Dhabi antreten darf der 35-Jährige nur, wenn er die Freigabe der Ärzte bekommt.