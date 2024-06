Formel 1 Crash von Verstappen und Norris: Russell siegt in Spielberg

20 Runden vor Schluss beklagte sich Verstappen am Funk, dass seine Reifen stark abgebaut hatten. An der Box patzte sein Team dann und brauchte lange 6,5 Sekunden, bis er wieder losfahren konnte. „Es zeigt, man kann sich nicht den geringsten Fehler leisten. Dann wird es eng“, sagte Marko. Es sei das erste Mal in diesem Jahr gewesen,„dass ein Boxenstopp daneben ging“.