Formel 1 : Darauf muss man achten beim Großen Preis von Portugal

Portimão Die WM-Runde zwölf führt die Formel 1 auf einen neuen Kurs, ebenso mitreißend wie anspruchsvoll. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton begibt sich auf Rekordfahrt. Ein deutscher Ex-Champion sieht indes kein Land an der Algarve.

DER HIMMEL: Sonne und hier und da leichte Bewölkung am Freitag und am Samstag. Auch kommende Woche soll es recht wohlig werden in der beliebten Urlaubsregion. Nur an diesem Sonntag soll es regnen. Was dann passiert, weiß keiner, ausmalen kann man es sich aber. Daten auf der Strecke im nassen Zustand gibt es nicht. Wie wenig Grip - also Bodenhaftung - der Asphalt dann noch hat? Wohl gar keinen. Wird es wirklich nass, kann es erst recht eine denkwürdige Premiere der Formel 1 in Portimão werden.