Formel 1 : Darüber spricht das Fahrerlager in der Türkei auch

Darüber spricht das Fahrerlager in der Türkei auch

Formel-1-Champion Lewis Hamilton will beim Großen Preis der Türkei wieder siegen. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Istanbul Der WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen bestimmt die Formel-1-Schlagzeilen. Vor dem Grand Prix der Türkei gibt es aber noch weiteren Gesprächsstoff.

Was hält Sebastian Vettel von der Expansion des Formel-1-Kalenders auf 23 Rennen? Welcher heißen Tätigkeit hat sich Valtteri Bottas zuletzt gewidmet? Bunte Themen aus dem Fahrerlager in Istanbul.

Deutscher Mahner: Im kommenden Jahr will die Formel 1 endlich 23 Grand Prix austragen. Das wäre Rekord. Sebastian Vettel warnt aber vor der Belastung für die Teammitarbeiter. „Man kann es sich ausrechnen. Wenn wir 52 Wochenenden im Jahr haben, 23 davon als Rennen fahren und es ein paar Monate im Jahr gibt, in denen wir an den meisten Orten der Welt keine Rennen veranstalten können, ergibt das eine sehr intensive Saison“, mahnte der Aston-Martin-Pilot. „Das Ziel sollte sein, unsere Saison nachhaltig durchzuführen, nicht nur für unsere Umwelt, sondern auch mit Blick auf die menschlichen Ressourcen.“ Ob nun Mechaniker oder sonstige Mitarbeiter: Viele Teammitglieder hätten Familie oder Kinder, um die sie sich kümmern wollen, berichtete Vettel.