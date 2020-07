Formel 1 in England : Darüber wird gesprochen im Fahrerlager von Silverstone

Silverstone Mit dem ersten Training startet am heutigen Freitag der Große Preis von Großbritannien in Silverstone. Mercedes geht erneut als Favorit auf die Strecke, während Ferrari mit Sebastian Vettel dringend aufholen muss.

Überraschungen scheinen im Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) nur schwer denkbar, doch Gesprächsstoff gibt es in England jede Menge.

KAMPF GEGEN RASSISMUS: Das gemeinsame Engagement gegen Rassismus bleibt für die Fahrer der Motorsport-Königsklasse weiter wichtig. „Entscheidend ist, dass wir dabei alle zusammenstehen“, sagte Max Verstappen. Sebastian Vettel nahm auch die Gesellschaft in die Pflicht: „Es braucht uns alle, nicht nur uns als Fahrer, sondern alle Menschen auf der Welt, um sich gegen Rassismus und Ungerechtigkeit in jeder Form zu erheben. Bildung ist der einzige Weg da heraus.“

ITALIEN-UMZUG: Carlos Sainz beschäftigt sich schon mit seinem neuen Job bei Ferrari. Bei der Scuderia wird der Spanier im kommenden Jahr Nachfolger von Sebastian Vettel. Ein Umzug nach Italien ist dabei „sehr wahrscheinlich“, sagte der 25-Jährige: „Meine Absicht ist es, wieder nah an der Fabrik zu leben.“ Für seinen aktuellen Arbeitgeber zog er schon in die Nähe des McLaren-Werks ins englische Woking, nun geht es also möglichst nahe an den Ferrari-Sitz nach Maranello.