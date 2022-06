Formel 1 : Das muss man zum Großen Preis von Großbritannien wissen

Silverstone Mit einer Serie von sechs Siegen hat Max Verstappens Red-Bull-Team die Formel-1-Rivalen zuletzt düpiert. In Silverstone hoffen die Fans trotzdem wieder auf Lewis Hamilton.

Die Formel 1 kehrt zurück zu ihren Ursprüngen. In Silverstone erlebte die Rennserie 1950 ihren ersten Grand Prix. Bis heute ist die Mehrzahl der Teams in England beheimatet, zum Großen Preis von Großbritannien werden hunderttausende Fans ins „Home of British Motor Racing“ kommen.

Wer stoppt die Red-Bull-Serie?

Was kann Rekordsieger Lewis Hamilton ausrichten?

Achtmal schon triumphierte der 37-Jährige bei seinem Heimspiel. In Silverstone geht Hamilton erst recht ans Limit, lässt sich von der Begeisterung der Massen treiben. Im Vorjahr wurde es kontrovers, als der Brite in der ersten Runde mit Verstappen kollidierte. Der Red-Bull-Fahrer crashte, Hamilton gewann trotz einer Zeitstrafe. Auch dieses Jahr wird der Mercedes-Star besondere Ereignisse benötigen. Die Silberpfeile sind nur dritte Kraft, zeigten zuletzt in Montreal aber aufsteigende Tendenz. „Das hat Mut gemacht, aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt noch so viel am Auto zu tun“, sagte Teamchef Toto Wolff.