Formel 1 : Das muss man zum Großen Preis von Kanada wissen

Max Verstappen vom Team Red Bull Racing führt in der Gesamtwertung. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Montreal Nach einer langen Corona-Pause ist die Formel 1 zurück in Kanada. Besonders Ferrari steht unter Zugzwang. Gelingt Charles Leclerc der Konter im Titelrennen oder zieht Max Verstappen weiter davon?

Die Formel 1 gönnt sich keine Atempause. Nur eine Woche nach dem Gastspiel in Aserbaidschan steht rund 9000 Kilometer Luftlinie entfernt schon der neunte Saisonlauf in Kanada an. Weltmeister Max Verstappen kommt als WM-Führender nach Montreal.