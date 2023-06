Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Spanien wissen

So schön diese Geschichte wäre, so unwahrscheinlich ist sie auch. Allerdings: Der 41 Jahre alte Routinier kann seinen Aston Martin sehr wohl wieder auf das Podest steuern. Alonso schaffte das in diesem Jahr schon fünfmal - und das hätte vor seinem Wechsel zu den Engländern als Nachfolger von Sebastian Vettel wohl niemand erwartet.