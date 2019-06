Entscheid der Rennkommissare : Der aberkannte Vettel-Sieg

Montréal Sebastian Vettel fuhr als Erster über die Ziellinie, den Sieg beim Formel-1-Rennen in Montréal feierte aber trotzdem Lewis Hamilton.

Die Rennkommissare belegten Vettel mit einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe. Er hatte in der 48. Runde mit seinem Ferrari nach einem Fahrfehler Hamilton im Mercedes nahe an eine Mauer gedrängt. Vettel gab an, keine Kontrolle mehr über sein Auto gehabt zu haben, nachdem er mit seinem Wagen über Gras gefahren war. Er habe nicht absichtlich so gehandelt. Der Brite „musste ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden“, hieß es in dem Urteil. Vettels Manöver wurde als „gefährliche Rückkehr auf die Strecke“ eingestuft.