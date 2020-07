Formel 1 : Der Auftaktsieg ist keine Garantie für WM-Titel

Spielberg Der Formel-1-Auftaktsieg ist statistisch betrachtet längst kein Indiz mehr für den Gewinn der Weltmeisterschaft.

In den bislang 70 Jahren der Motorsport-Königsklasse holten sich 34 Startgewinner am Ende auch den Titel. Nico Rosberg ist der letzte Pilot, dem das gelang. 2016 gewann der Wiesbadener in Melbourne und sicherte sich beim Saisonfinale auch die WM.