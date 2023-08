Motorsport Die Dünen-Party für Formel-1-Herrscher Verstappen

45 Grand-Prix-Siege feierte Verstappen mittlerweile insgesamt. Seit 2015 fährt er bereits. Bei den ersten Rennen war er gerade mal 17 Jahre alt. Verstappen reifte als Teenager, den ersten Rennerfolg schaffte er in seinem 24. Anlauf. Zandvoort wird sein 176. Grand Prix. „Ich freue mich auf die zweite Saisonhälfte“, sagte Verstappen nach ein bisschen Erholung in der Sommerpause: „Und was gibt es Besseres, als in den Niederlanden wieder loszulegen.“