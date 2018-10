später lesen Formel 1 Die Lehren aus dem Großen Preis von Japan FOTO: Ng Han Guan FOTO: Ng Han Guan Teilen

Lewis Hamilton kann schon in zwei Wochen in Austin zum fünften Mal den Formel-1-Titel gewinnen. Nach seinem Sieg in Suzuka nimmt der Mercedes-Star 67 Punkte Vorsprung auf den frustrierten Sebastian Vettel mit zum viertletzten Saisonlauf in die USA. dpa