Formel Ecclestone: Verstappen „ein bisschen“ von Schumacher in sich

Der langjährige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone (93) erkennt in Max Verstappen Züge von Motorsport-Ikone Michael Schumacher. „Max Verstappen trägt ein bisschen von ihm in sich“, sagte Ecclestone der Deutschen Presse-Agentur. „Max ist aber nicht so gnadenlos wie Michael es war, denn Michael dachte gar nicht daran, Kompromisse einzugehen.“ Schumacher sei auf dem Asphalt noch „ein bisschen gnadenloser“ gewesen.