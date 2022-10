Formel 1 : Eine weitere „Märchenstunde“? - Red Bull gegen die Rivalen

Mexiko-Stadt Die Akte ist geschlossen, der Zoff geht weiter. Red Bull fürchtet ein WM-Handicap 2023 und 2024. „Übertrieben“, sagt die Konkurrenz - und noch einiges mehr...

Wollf sagte, er sei über den Punkt hinaus, das Gesagte zu kommentieren, sagte er im Fahrerlager des Großen Preises von Mexiko. Die Akte Red Bull zu den unerlaubten Mehrausgaben des Weltmeisters ist zwar geschlossen, die Gräben zwischen dem neuen Branchenführer in der Formel 1 und seinen Verfolgern, Widersachern und Gegnern scheint tiefer denn je. Warum sollten sie sich entschuldigen, hatte Horner in seiner eigens einberufenen Pressekonferenz auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez betont: Ein paar Rivalen müssten sich eher bei ihnen entschuldigen.

„Wahrscheinlich eine weitere Märchenstunde“

Mit der Urteilsverkündung ging es wieder los. „Ich bin sicher, wenn jemand unseren Windtunnel niedergebrannt hätte, wäre es nicht genug gewesen“, giftete Horner in Mexiko-Stadt unter anderem während seiner 49-minütigen Pressekonferenz. „Ich habe nicht zugehört“, sagte Kollege Seidl bei Sky Sports: „Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich eine weitere Märchenstunde war.“ McLaren-Geschäftsführer Zak Brown, der sich vorher schon mit einem Brief an den Motorsport-Weltverband Fia und die Formel 1 bei Horner unbeliebt gemacht hatte, weil darin auch von Betrug die Rede gewesen war, betonte: „Wenn die Regeln so gebrochen werden, müssen die Strafen in Zukunft deutlich heftiger ausfallen.“