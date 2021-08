Formel 1 : Entscheidung über Hamilton-Kollege im September

Berlin Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff will im kommenden Monat entscheiden, wer in der Formel-1-Saison 2022 Teamkollege von Weltmeister Lewis Hamilton wird.

Dabei muss der 49-Jährige zwischen Hamiltons derzeitigen Partner Valtteri Bottas und dem aufstrebenden jungen George Russell wählen. „Wir müssen uns zwischen der Stabilität von Valtteri und dem Talent von George, wo die Zukunft liegt, entscheiden“, sagte Wolff der „Bild am Sonntag“ in einem gemeinsamen Interview mit seiner Frau Susie. „Ich will das Thema im September erledigt haben, damit sich beide für die kommende Saison richtig aufstellen können.“