Abgesagter Saisonauftakt : F1-Boss entschuldigt sich nach Australien-Chaos bei Fans

Hat sich bei den Fans für Rennabsagen entschuldigt: Chase Carey, Vorsitzender der Formula One Group. Foto: Michael Dodge/AAP/dpa.

Berlin Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey hat sich in einem offenen Brief an die Fans gewandt und sich für die kurzfristige Absage des Saisonauftakts in Melbourne entschuldigt.

Das Gleiche gilt für die Anhänger, die von den Verschiebungen der Rennen in Bahrain, Vietnam und China betroffen sind. „Unsere Priorität haben die Gesundheit und die Sicherheit der Fans, Teams und Organisationen der Formel 1 genauso wie der Gesellschaft insgesamt“, schrieb Carey auf der Homepage der Motorsport-Königsklasse.

Der Grand Prix in Melbourne war erst kurz vor dem ersten Freien Training abgesagt worden, nachdem ein positiver Coronavirus-Fall im McLaren Team vorgelegen hatte. Mittlerweile ist auch ein Mitarbeiter von Reifenhersteller Pirelli positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.