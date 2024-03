Formel 1 Familienkrise bei Red Bull: Mercedes schmeichelt Verstappen

Red Bull kann Verstappen aktuell den besten Wagen im Feld stellen. Das ist immer wesentlich für einen Starpiloten. Doch auf Vertragserfüllung will das Team nicht pochen. „Wenn jemand nicht in diesem Team arbeiten will, dann werden wir niemanden gegen seinen Willen zwingen, hier zu arbeiten“, sagte Teamchef Horner vor zwei Wochen in Saudi-Arabien. Was wohl der „thailändische Spion“ von dieser Aussage halten würde?