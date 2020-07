Formel 1 : Fia rechnet mit weiteren Renault-Vetos gegen Racing Point

Budapest Das Internationale Automobilverband Fia rechnet mit weiteren Protesten gegen das Formel-1-Team Racing Point. Dabei geht es um die Rechtmäßigkeit eines Bauteils am Rennwagen des Teams, das als potenzieller Arbeitgeber von Sebastian Vettel ab nächster Saison gehandelt wird.

„Nehmen wir an, ein Team hätte sich 2019 legal die Bremshutzen eines anderen Autos oder Informationen dazu als Vorlage besorgt. Was bedeutet das? Hätten sie diese Information in die Mülltonne werfen sollen? Oder durften sie dieses Wissen in das Design einfließen lassen?“, sagte Tombazis auto-motor-und-sport.de.