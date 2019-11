Ferrari-Pilot : Formel-1-Auszeiten für Vettel immer wichtiger

Abu Dhabi Sebastian Vettel (32) braucht seine Auszeiten von Formel 1. „Sie sind sehr wichtig und werden immer wichtiger für mich“, sagte der Ferrari-Pilot in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

„Es geht weniger um die Zeit an sich, sondern um die Fähigkeit, sich in dem Moment oder in den Phasen wirklich von etwas abzukapseln, erklärte Vettel. Das heißt für ihn, „auch keinen Kontakt - in Anführungszeichen – mit und zu den Leuten“, die er mit der Formel 1 verbindet. „Das gelingt mir ganz gut, wenn ich zuhause bin. Da gibt es wie bei jedem anderen auch die Alltagsprobleme, bei denen einem es nicht sehr schwer fällt, auf andere Gedanken zu kommen.“