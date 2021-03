Motorsport-Königsklasse : Formel-1-Chef: Mick Schumacher bereits eine „Bereicherung“

Sakhir Der neue Formel-1-Chef Stefano Domenicali hat Mick Schumacher bereits vor dem ersten Saisonrennen als „Bereicherung“ für die Motorsport-Königsklasse bezeichnet.

Der 55 Jahre alte Italiener sagte „sport1.de“ und „f1-insider.com“: „Es ist großartig, Mick in der Formel 1 zu sehen.“ Der 21-Jährige habe den Aufstieg verdient, er habe sich in jeder Kategorie gesteigert und sei überall erfolgreich gewesen.

Sein Renndebüt in diesem Jahr in der Formel 1 wird Mick Schumacher für das amerikanische Haas-Team geben. An diesem Wochenende bereitet er sich wie seine Konkurrenten auch bei den Testfahrten in Bahrain auf den Auftakt an gleicher Stelle am 28. März vor.