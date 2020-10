Formel 1 : Das erhoffen sich die Organisatoren von der Rückkehr an den Nürburgring

Nürburgring Braucht die Rennstrecke in der Eifel die Königsklasse? Und braucht die Königsklasse den Nürburgring? Antworten auf diese Fragen könnte die Rückkehr von Hamilton, Vettel & Co. am Wochenende nach sieben Jahren auf den Traditionskurs bringen.

Zum ersten Mal seit sieben Jahren gastiert die Formel 1 am kommenden Wochenende wieder in der Eifel. Der souveräne WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, die niederländische Red-Bull-Speerspitze Max Verstappen und der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel im Ferrari duellieren sich vor wahrscheinlich 20 000 zugelassenen Zuschauern am Nürburgring beim elften WM-Lauf dieser Saison.

Es wird ein Rennen unter besonderen Umständen. Und eines mit besonderen Folgen, lange nachdem die schwarz-weiß karierte Zielflagge geschwenkt worden ist. Das zumindest hofft das Gros der Beteiligten. Denn es geht nicht (nur) darum, ob der britische Weltmeister Hamilton das Rennen als Sieger beenden und seinen Vorsprung in der Fahrer-Weltmeisterschaft ausbauen wird.

Es geht auch um die Frage, ob der Nürburgring den Goldtaler, den ihm das Coronavirus auf ungewollte Weise zum Geschenk gemacht hat, vermehren kann. Die Fragen werden sein: Braucht der Nürburgring weiter die Formel 1? Und braucht die Formel 1 in Zukunft den Nürburgring?

Als im Herbst 2019 der Königsklassen-Kalender für 2020 vorgestellt wurde, war von einem Rennen auf deutschem Boden zunächst nichts zu sehen. Doch zu diesem Zeitpunkt war auch von einer Corona-Pandemie, die das Reisen von einem Kontinent zum nächsten fast zum Erliegen bringen sollte, noch keine Rede. Und so kam es, dass sich Serien-Betreiber Liberty media mit dem Eintreten der Pandemie nach neuen, alten Schauplätzen für seine rasende Geldmaschine umsehen musste.

Rennstrecken, die längst aus dem Spiel zu sein glaubten, kamen wieder ins Gespräch. So auch der Nürburgring, der am Wochenende Gastgeber des „Großen Aramco Preis der Eifel“ sein wird. Nach sieben Jahren tritt das ein, was Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort zum Thema Formel 1 auf der Eifel-Rennstrecke immer wieder gesagt hatte: Es müsse finanziell für sein Unternehmen darstellbar sein. 2013 wurde zum letzten Mal am Nürburgring gefahren. Danach war die Formel 1 noch viermal auf dem Hockenheimring auf deutschem Boden zu Gast.

Zahlen, wer was forderte und wer was bekam, gab und gibt niemand preis. Aber der Umstand, dass der Streckenbetreiber bei den Verhandlungen mit der in diesem Falle anfragenden Formel-1-Organisation auf einmal am längeren Hebel saß, führte die vorherigen Verhältnisse fast schon ad absurdum. Liberty media muss eine bestimmte Anzahl von Rennen weltweit austragen, um diese über die Mattscheiben flimmern zu lassen. Nur dann war der Vertragsbestandteil erfüllt, der den Geldsegen ins Rollen bringen konnte.

Ob sich die Verhältnisse nur coronabedingt verschoben haben oder ob der Ring auf lange Sicht mehr als nur eine aus der Not geborene Interimslösung sein kann, darüber will zum jetzigen Zeitpunkt niemand sprechen. „Zunächst gilt unser ganzes Augenmerk der für alle Beteiligten zufriedenstellenden Abwicklung des Großen Preises der Eifel im Oktober“, ließ die Geschäftsführung in der Eifel wissen.

Dass der mittlerweile 33-jährige Vettel, derzeit bestenfalls noch Mittelmaß repräsentierend, auch in Zukunft für seinen neuen Arbeitgeber Aston Martin gerne wieder vor heimischem Publikum dabei sein würde, daraus macht er kein Geheimnis. Der Wahlschweizer, dem derzeit nicht nur fahrerische, sondern auch unternehmerische Absichten bei den Briten nachgesagt werden, weiß um die Strahlkraft der Formel 1 auf deutschem Boden.

Genauso wie er denkt auch sein Landsmann Andreas Seidl. Der ist nicht nur Motorsport-Ingenieur, sondern inzwischen auch Teamchef bei McLaren. „Aus meiner persönlichen Sicht, aber ich denke auch für die Formel 1, ist es wichtig, ein Rennen in Deutschland zu haben, mit all der Geschichte, die der Motorsport in Deutschland hat“, sagte er dem Internet-Portal motorsport-total.com