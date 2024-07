Jos wie Max Der verbindet der Vater von Max Verstappen mit dem Nürburgring

Im Corona-Jahr 2020 schlug die Formel 1 zum letzten Mal in der Region auf. Der „Aramco Große Preis der Eifel“ fand damals unter strengen gesundheitlichen Sicherungsvorkehrungen wegen des grassierenden Virus auf dem Nürburgring statt. Am kommenden Wochenende ist die „Königsklasse des Motorsports“ wieder in Schlag- und Sichtweite für die hiesigen Motorsportfans zu Gast. Allerdings nicht in der Eifel, sondern in den Ardennen.