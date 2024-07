Im belgischen Spa Die Formel 1 vor der Haustür: Was Fans für den Großen Preis von Belgien wissen sollten

Nach dem Ungarn-Debakel von Weltmeister Max Verstappen und dem mit einer fragwürdigen Stallregie verbundenen McLaren-Doppelsieg ist der „Große Preis von Belgien“ am Sonntag nicht nur für den Red-Bull -Piloten, sondern auch für die Formel-1-Fans aus der Region ein ganz besonderes Rennen. Freunde der sieben Kilometer langen Rennstrecke kennen sich mit den Gegebenheiten aus. Allen anderen, die sich Hamilton, Verstappen, Sainz, Piastri, Norris und Co. zu Gemüte führen wollen, helfen wir an dieser Stelle.