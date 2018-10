später lesen Vertragsverlängerung Formel 1: Perez bleibt bei Racing Point Force India FOTO: Xavier Bonilla FOTO: Xavier Bonilla Teilen

Sergio Perez wird wie erwartet auch in der nächsten Saison für den Formel-1-Rennstall Racing Point Force India fahren. Das gab das Team vor dem Großen Preis der USA in Austin am Donnerstag bekannt. dpa