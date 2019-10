Großer Preis von Japan : Formel 1 steht wegen Taifun still: „Sicherheit geht vor“

Formel 1 steht wegen Taifun still: „Sicherheit geht vor“

„Der gesamte Zeitplan für den 12. Oktober ist gestrichen“ - der Taifun Hagibis hat auch die Formel 1 in Suzuka im Griff. Foto: Kyodo News/AP/dpa.

Suzuka Taifun Hagibis hat die Formel 1 am Samstag in Japan zum Stillstand gebracht. Aus Vorsicht vor dem drohenden Wirbelsturm hatten die Organisatoren bereits vorab alle Aktivitäten für den Tag abgesagt.

Regen und starker Wind hätten eine reibungslose und sichere Startplatzjagd auf dem Suzuka Circuit nicht erlaubt, hieß es. Die Qualifikation soll am Rennsonntag nachgeholt werden. Die Formel-1-Teams hatten am Freitag unter Hochdruck daran gearbeitet, das Fahrerlager sturmfest zu machen und die sensible Technik vor Nässe zu schützen.