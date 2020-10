Formel 1 : Freie Cockpits: Deutsches Trio mit Mick Schumacher denkbar

Portimão Zwei weitere freie Plätze - einer davon für den Sohn von Michael Schumacher? Alle Seiten halten sich bedeckt. Haas könnte aber seine erste Formel-1-Station werden.

Denn der Fahrermarkt ist schwer in Bewegung und hartnäckig hält sich auch der Name von Nico Hülkenberg. Beim Großen Preis von Portugal ist der 33-Jährige erneut als Ersatzfahrer für Racing Point vor Ort. Die Formel 1 erkor Hülkenberg aber auch zu einem der möglichen Anwärter für Haas im kommenden Jahr. Top-Kandidat soll den Informationen der Motorsport-Königsklasse aber Mick Schumacher sein. Der Formel-3-Europameister von 2018 und aktuelle Formel-2-Spitzenreiter ist bereits im Besitz der Superlizenz. Was fehlt, ist das Auto.

Haas-Teamchef Günther Steiner wollte sich am Donnerstag keinen Namen entlocken lassen. Der 55-Jährige schloss aber nicht aus, dass der Rennstall im kommenden Jahr mit zwei Neulingen antreten könnte. Mick Schumacher gilt allerdings auch als Kandidat für einen Platz bei Alfa Romeo. Haas und auch dieses Team arbeiten eng mit Ferrari zusammen, und Mick Schumacher gehört der Fahrerakademie der Scuderia an - das könnte man fast als Pole Position bei der Cockpitsuche bezeichnen.

Der Sohn des Rekordweltmeisters, dazu Sebastian Vettel im Aston Martin und Hülkenberg - so könnte Deutschland 2021 in der Formel 1 vertreten sein. Und das, nachdem es noch nicht so lange her ist, dass Vettels Zukunft nach seinem bevorstehenden Ferrari-Aus ungeklärt war, Mick Schumacher eine eher problematische erste Saisonhälfte hatte und von Hülkenberg zunächst fast nichts zu hören gewesen war.