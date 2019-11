Formel-1-Reformen : „Große Herausforderung“: Neues Regelwerk spornt Hamilton an

Austin Das revolutionäre neue Regelwerk der Formel 1 ab 2021 spornt Weltmeister Lewis Hamilton zur Fortsetzung seiner Karriere an.

„Das ist eine große Herausforderung und ich plane auch weiterhin hier zu sein“, sagte der britische Mercedes-Fahrer am Rande des Großen Preises der USA in Austin: „Ich will ein Pionier in dieser neuen Ära sein. Das wird sicher eine sehr interessante Zeit.“