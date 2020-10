Formel 1 : Haas-Teamchef: Schumacher-Verpflichtung „wäre eine Ehre“

Imola Teamchef Günther Steiner hat die Spekulationen um einen Wechsel von Mick Schumacher zum Formel-1-Team Haas genährt.

„Es wäre eine Ehre für uns, etwas, worauf wir stolz sein könnten“, sagte Steiner dem TV-Sender RTL vor dem Grand Prix in Imola. Nachdem Alfa Romeo die Verträge mit Kimi Räikkönen (41) und Antonio Giovinazzi (26) verlängert hat, gilt Haas als die beste Chance für den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher auf einen Stammplatz in der Königsklasse. „Wir sprechen mit mehreren Leuten, es gibt noch ein paar Möglichkeiten“, sagte Steiner. In den Verhandlungen sei man „in der Zielgeraden“.