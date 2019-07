Nach GP von Großbritannien : Hamilton glaubt an Vettel: „Einer der Großen dieses Sports“

Hamilton glaubt an Vettel: „Einer der Großen dieses Sports“

Lewis Hamilton (l) will Sebastian Vettel trotz seines großen Vorsprungs nicht abschreiben. Foto: Paul Chiasson/The Canadian Press/AP.

Silverstone Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will seinen Dauerrivalen Sebastian Vettel trotz der für den Ferrari-Piloten bislang enttäuschenden Saison noch nicht abschreiben.

„Er ist einer der Großen dieses Sports. Er wird stärker zurückkommen, davon bin ich überzeugt“, sagte Mercedes-Fahrer Hamilton nach seinem überzeugenden Heimsieg im englischen Silverstone: „Das machen großartige Athleten so - und er ist einer davon.“

Der 34 Jahre alte Hamilton hat in der WM-Wertung nach zehn von 21 Rennen bereits 100 Punkte Vorsprung auf den Viertplatzierten Vettel. Er vermisse den engen Zweikampf mit dem Hessen aber nicht, sagte Hamilton: „Dafür bin ich nicht der Typ. Ich vermisse vielleicht meine Hunde oder solche Dinge.“

Der Brite kann in diesem Jahr seinen sechsten WM-Titel holen. Von zehn Rennen gewann er bislang sieben. Vettel wartet hingegen noch auf seinen ersten Saisonerfolg und fasste sein bisheriges Jahr 2019 knapp in einem Wort zusammen: „Schwierig.“ Der Heppenheimer wurde in Großbritannien nach einem von ihm verschuldeten Unfall nur 16. und blieb erstmals seit fast einem Jahr ohne WM-Punkte.