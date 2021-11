Formel 1 : Hamilton im Saisonfinale nur noch mit Regenbogenhelm

Will die Formel-1-Saison in seinem Regenbogenhelm zu Ende fahren: Lewis Hamilton. Foto: Hamad I Mohammed/REUTERS POOL via AP/dpa

Doha Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will seinen neuen Helm mit einer Regenbogen-Lackierung bei allen drei verbleibenden Rennen in dieser Saison tragen.

Der siebenmalige Champion trug seinen neuen Kopfschutz nahe Doha erstmals im Training am Freitag und geht damit am Sonntag auch in das Premierenrennen in Katar. Anschließend stehen bis zum Saisonende im Dezember noch die beiden Grand Prix in Saudi-Arabien und Abu Dhabi an.