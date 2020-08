Formel 1 : Hamilton Schnellster im Training vor K.o.-Ausscheidung

Barcelona Lewis Hamilton hat im letzten Freien Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Spanien die Mercedes-Überlegenheit auf einer schnellen Runde bestätigt.

Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister fuhr auf dem 4,655 Kilometer langen Circuit de Barcelona-Catalunya in 1:17,222 Minuten die Bestzeit. Der 35 Jahre alte Brite war in seinem Mercedes 0,151 Sekunden schneller als sein 30 Jahre alter finnischer Teamkollege Valtteri Bottas. Beide hatten auch am Vortag die schnellsten Runden gedreht.