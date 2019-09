Bestmarke : Hamilton überflügelt Schumacher: Brite führt 143. Rennen an

Lewis Hamilton führte in Sotschi zum 143. Mal in seiner Karriere ein Rennen der Königsklasse an. Foto: Yuri Kachetkov/EPA POOL/AP.

Sotschi Der britische Weltmeister Lewis Hamilton hat Formel-1-Rekordchampion Michel Schumacher eine weitere Bestmarke abgejagt.

Der 34 Jahre alte Mercedes-Pilot führte beim Großen Preis von Russland zum 143. Mal in seiner Karriere ein Rennen der Königsklasse an. Dem Deutschen Schumacher war das zuvor in seiner Laufbahn 142 Mal gelungen. Der fünfmalige Weltmeister Hamilton gewann am Sonntag in Sotschi vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas.