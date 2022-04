Formel 1 : Hamilton und der WM-Titel: „Bin raus“

Imola Für Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton stellt sich die WM-Frage derzeit nicht. „Ich bin raus aus der Weltmeisterschaft, das ist klar“, sagte der siebenmalige Titelträger nach dem nächsten schweren sportlichen Rückschlag in diesem Jahr.

Wolff mit gemischten Gefühlen

Wolffs Erkenntnis nach vier Grand-Prix-Wochenenden beim TV-Sender Sky: „Ich glaube, dass wir um den dritten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft mitfahren können, aber mehr nicht.“ Allerdings gab er in einer Medienrunde auch zu bedenken: Er wolle sich vom Gedanken an die WM nicht verabschieden. „Was ich an dem Sport liebe, ist, dass er nicht immer der Mathematik folgt.“